Madonna eröffnet MTV Video Music Awards in New York

Überraschung in Brooklyn: Zum Auftakt der diesjährigen VMAs performt US-Ikone Madonna, stilecht in einem schwarzen Lack- und Leder-Outfit. Anwesend sind Stars von Lil Nas X bis Billie Eilish.

New York (dpa). Mit einem Überraschungsauftritt hat die US-Sängerin Madonna die MTV Video Music Awards eröffnet.

„Sie haben gesagt, wir würden nicht durchhalten – aber wir sind immer noch hier“, sagte die 63-Jährige – anscheinend an ihre Kritiker und die des Musiksenders gerichtet – zum Auftakt der Gala in New York.

Dann gratulierte die in ein knappes schwarzes Lack- und Leder-Outfit gekleidete Sängerin dem Musiksender MTV zum 40. Geburtstag, eröffnete die Gala offiziell mit den Worten „Willkommen bei den VMAs 2021“ und verließ die Bühne wieder.

Die MTV Video Music Awards werden in diesem Jahr zum 38. Mal verliehen. Mit sieben Nominierungen führt der kanadische Sänger Justin Bieber das Feld der Kandidaten an. Sängerin Megan Thee Stallion folgt dicht dahinter mit sechs Gewinnchancen. Auf jeweils fünf kommen mehrere Künstler, darunter Billie Eilish, BTS, Drake, Lil Nas X und Olivia Rodrigo. Moderiert wird die Gala von Sängerin Doja Cat.

Bei den VMA-Preisen können Fans online für ihre Favoriten oder ihre Favoritin stimmen. Als Trophäe gibt es einen „Moonman“ – einen kleinen Astronauten auf dem Mond, der eine MTV-Fahne in der Hand hält.

