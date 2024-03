Leipzig

Literatur

Leipziger Buchmesse 2024 mit neuer Direktorin

Von dpa

i ARCHIV - Die diesjährige Buchmesse wird noch nicht ihre Handschrift tragen: Astrid Böhmisch ist die neue Direktorin. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Nach der schwierigen Corona-Zeit und dem Abschied des langjährigen Chefs will die Leipziger Buchmesse ihre Bedeutung als Frühlingsschau der Branche festigen. Was erwartet das Publikum in diesem Jahr?