Die australische Sängerin Kylie Minogue kommt zu den Brit Awards 2024 in der O2 Arena. Die Popikone Kylie Minogue geht im kommenden Jahr auf Welttournee - die größte seit zehn Jahren. Die Tour soll im Februar 2025 in Perth starten. Am 18. Oktober kommt ihr Album «Tension II» auf den Markt. (zu dpa: «Kylie Minogue geht auf große Welttour - samt neuem Album») Foto: Alberto Pezzali/DPA