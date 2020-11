Kultureinrichtungen bleiben bis mindestens Mitte Januar zu

Kulturfreunde müssen in Deutschlands Hauptstadt noch lange ausharren. Linken-Politiker Klaus Lederer gibt einen kleinen Ausblick, wann die Einrichtungen frühestens wieder öffnen könnten.

Berlin (dpa). Die Kultureinrichtungen in Berlin bleiben coronabedingt bis mindestens Mitte Januar geschlossen. Das kündigte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) in Berlin an.

Kultureinrichtungen sollten unter den ersten sein, die öffnen dürfen, wenn dies möglich sei, „so es die Infektionslage zulässt“, sagte Lederer in einer Videobotschaft auf seinem Twitter-Account. „An diesem Punkt sind wir im Dezember definitiv noch nicht.“

Er habe mit vielen Kultureinrichtungen gesprochen. „Wir teilen alle gemeinsam die Einschätzung, dass wir voraussichtlich bis mindestens Mitte Januar nicht in dieser Situation sein werden“, sagte Lederer. „Ich glaube sogar, es wird noch etwas länger gehen“, fügte er hinzu.

