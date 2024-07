König Charles III. (M), Idris Elba (M.l.) und junge Leute halten Trikots der englischen Fußballmannschaft, als sie an einer Veranstaltung des King's Trust im St. James's Palace im Zentrum Londons teilnehmen, bei der es um die Förderung von Jugendlichen geht. Der König und Elba, ein ehemaliger Mitarbeiter von The King's Trust (früher bekannt als The Prince's Trust), treffen sich zu einem Gespräch über die laufende Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation zur Unterstützung junger Menschen und zur Schaffung positiver Möglichkeiten und Initiativen, die zur Bekämpfung von Jugendgewalt im Vereinigten Königreich beitragen könnten, sowie über die Zusammenarbeit zwischen The Prince's Trust International und der Elba Hope Foundation in Sierra Leone. (zu dpa: «König Charles und Idris Elba gegen Jugendgewalt») Foto: Yui Mok/DPA