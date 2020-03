Keine Langeweile: Ballermann-Stars im Winter

Wo sich die Ballermann-Stars im Sommer tummeln, das wissen ihre Fans ganz genau. Aber was machen Jürgen Drews und Co. eigentlich außerhalb der Saison, wenn Mallorcas Partytempel Winterschlaf halten?

Lesezeit: 5 Minuten

Palma (dpa). Jürgen Drews sitzt im Zug. Wohin, das weiß der Schlagersänger auf Anhieb gar nicht so genau. Jedenfalls zur Probe „eines der großen Schlagerfeste“ von Kollege Florian Silbereisen, bei denen Drews zusammen mit anderen Gästen derzeit bundesweit die Freunde der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik beglückt.

Auch Ballermann-Ikone Mia Julia ist unterwegs. Sie sitzt mit ihrer Band im Tourbus, irgendwo in Deutschland. Mallorca-Star Melanie Müller pendelt in diesen Tagen ebenfalls – irgendwo zwischen der süddeutschen Provinz und österreichischen Skiorten.

Im Sommer treten die drei Künstler Woche für Woche in ihren Stammlokalen an der Playa de Palma auf. Langeweile kommt bei den Mallorca-Matadoren aber auch in den kalten Monaten nicht auf, wenn die Vergnügungstempel der Baleareninsel Pause haben. „Ich produziere gerade mein drittes Album“, erzählt etwa Mia Julia, die während der Touristensaison regelmäßig ihr Publikum im Kultlokal Bierkönig in Ekstase versetzt. Der Mallorca-Erfolg hat der ehemaligen Pornodarstellerin mittlerweile zu einer soliden Fangemeinde verholfen. Die hält ihr auch im Winter die Treue: An den Wochenenden tourt Mia Julia durch Deutschland und begeistert fern der Insel ihre Getreuen vom Ballermann.

Kollegin Melanie Müller ist fast noch aktiver: Als eine Art „Saisonarbeiterin“ zieht sie nach Ende des Sommers weiter in die Winterferienorte. „Nach der Mallorca-Saison kommen die Oktoberfeste, dann die Après-Ski-Saison, danach Karneval – eine richtig lange Pause habe ich eigentlich gar nicht“, berichtet die 31-Jährige. Gerade ist die auch als Reality-TV-Darstellerin bekannte Müller („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!) aus der Karibik zurück, wo sie sich dann doch mal kurz erholt hat. „Das muss auch mal sein, um ein wenig runterzukommen, damit ich dann wirklich wieder mit der kompletten Energie am Start bin“, sagt Mia Julia, die im bürgerlichen Leben auf den Nachnamen Brückner hört.

Mallorca-Urgestein Drews schwärmt derweil von erholsamen Tagen in einem Fünf-Sterne-Hotel in Kitzbühel. Ansonsten ist der Sänger („Ein Bett im Kornfeld“) aber auch gerne einfach daheim: „Wir wohnen in einem Dorf bei Dülmen, da kann man wunderbar Zeit verbringen, ohne einen Menschen zu sehen“, erzählt er. „Meine Frau reitet, ich freue mich meines Lebens, sitze im Studio und bereite mich auf neue musikalische Schandtaten vor“, so der einst von Moderator Thomas Gottschalk zum „König von Mallorca“ gekrönte Barde.

„Ich werde ja immer wieder gefragt, wann ich aufhöre – aber ich fange gerade erst an“, sagt er grinsend. Drews wird in diesem Jahr 75, seit über 40 Jahren steht er auf der spanischen Ferieninsel auf der Bühne. Wie oft er in diesem Sommer auf Mallorca sein wird, steht noch nicht genau fest – übertreiben will er es nicht: „Meine Frau hat erst vor ein paar Tagen gesagt, dass es dieses Jahr ja ganz schön viele Mallorca-Auftritte seien und gefragt, ob ich wirklich so viel machen will, wie die dort wollen.“

Ob er direkt zur Saisoneröffnung dabei sein wird, weiß er auch noch nicht – er klingt immer noch ein bisschen entnervt vom „Closing“, der letzten großen Party im Oktober. „Da singt man dann drei Liedchen, das ist doch kein richtiger Auftritt.“ Und gerade diese liebt er eben, die großen Auftritte mit der eigenen Band, die er im Winter in vielen deutschen Städten absolviert. Die Band würde er gerne auch mal mit auf die Insel bringen, doch die Bühne im Megapark – Drews Stamm-Partytempel am Ballermann – ist ihm dafür zu klein.

Auch Mia Julia weiß noch nicht genau, ob sie zur Eröffnungsparty des Bierkönigs Mitte April am Start ist. „Das entscheidet sich immer recht kurzfristig“, so die 33-Jährige. Aber sie freut sich schon auf die neue Saison an der Playa: „Auf der Bühne zu stehen und mit den Leuten Vollgas zu geben ist immer toll, und ich freue mich umso mehr, wenn ich neue Musik am Start haben darf.“

Welche das sein wird, entscheidet sie in den etwas ruhigeren Wintermonaten, wenn sie neue Musik zusammensucht und überlegt, welche Songs in der nächsten Saison gespielt werden. Aber allzu viele Änderungen wollen die Ballermann-Fans wohl nicht: „Natürlich spiele ich meine alten Tracks, die beliebtesten, aber ich freue mich schon darauf, auch zwei neue Nummern mit ins Programm zu nehmen.“

Bei Kollegin Melanie Müller findet die Saisonvorbereitung ebenfalls im Tonstudio statt. Die junge Zweifach-Mutter ist aber auch im Winter regelmäßig auf der Insel, etwa um sich stylen zu lassen: „Einmal im Monat geht es nach Palma zu meinem Friseur Stefan Niedenzu.“ Neben den Auftritten als Sängerin hat sie sich auf Mallorca ein zweites unternehmerisches Standbein aufgebaut und betreibt zwei Grillbuden an der Playa de Palma und im westlich der Inselhauptstadt liegenden Paguera. Die macht sie schon Ende März für die Saison startklar.

Auch Jürgen Drews ist in Sachen Gastronomie tätig – zwar steht er nicht selbst am Tresen, hat dem „Jürgen-Drews-Kultbistro“ in Santa Ponça aber zumindest seinen Namen verliehen. In dem Lokal pflegt er während der Saison regelmäßig engen Kontakt zu den Fans: „Für mich ist das wie ein Aphrodisiakum, danach bin ich immer gut drauf!“. Nur im Winter kann er mit der Insel nicht wirklich etwas anfangen: „Da ist es mir dort zu langweilig.“

Bei Melanie Müller kommt derweil schon wieder Vorfreude auf: Im August käme manchmal so eine „kleine Malle-Flaute, da denkt man echt: Hoffentlich ist die Saison bald vorbei. Und dann ist Februar, und man kann es kaum erwarten, dass die zwei Monate bis zum Opening vorbeigehen.“ Bierkönig-Kollegin Mia Julia hat die winterliche Sehnsucht nach der Partyinsel 2017 in den Hit „Endlich wieder Malle!“ verwandelt. Und den wird sie sicher auch 2020 wieder singen.