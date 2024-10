Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht in der ZDF-Sendung Maybrit Illner (r). Bundeskanzler Olaf Scholz will die Solidarität Deutschlands mit der Ukraine trotz wachsender wirtschaftlicher Probleme im eigenen Land so lange wie nötig beibehalten. (zu dpa: «Kanzler Olaf Scholz kommt zum «maybrit illner»-Jubiläum») Foto: Svea Pietschmann/DPA