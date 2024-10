Dieses undatierte zur Verfügung gestellte Bild zeigt eine kürzlich ausgegrabene Türwächterstatue aus Sandstein im alten Königspalast von Angkor Thom, dem ehemaligen Zentrum des Khmer-Reiches, in der Provinz Siem Reap, Kambodscha. Archäologen haben bei Ausgrabungen am Nordtor des alten Königspalastes von Angkor Thom im archäologischen Park von Angkor in Kambodscha zwölf Torwächterstatuen entdeckt, teilte die Apsara National Authority (ANA) am Montag in einer Pressemitteilung mit. (zu dpa: «Kambodscha: Archäologen entdecken uralte Statuen in Angkor») Foto: Apsara National Authority/DPA