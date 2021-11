Jussi Adler-Olsen positiv auf Corona getestet

Gerade ist in Dänemark sein neuer Krimi „Natrium Chlorid“ erscheinen: Jussi Adler-Olsen wollte bald auf Lesereise gehen. Das Virus hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Kopenhagen (dpa). Der dänische Krimiautor Jussi Adler-Olsen (71) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Trotz mehrerer negativer Corona-Tests in der vergangenen Woche und der Impfung im Frühjahr sei er nun leider positiv getestet worden, teilte der Schriftsteller („Erbarmen“, „Opfer 2117“) am Mittwoch auf Facebook mit.

„Ich möchte den Anlass nutzen, um alle daran zu erinnern, dass sie sich häufig testen lassen. Und daran, dass sie sich impfen lassen“, fügte Adler-Olsen hinzu.

Für den Dänen kommt der positive Corona-Test zur Unzeit: In Dänemark ist gerade „Natrium Chlorid“ erschienen, sein achtes Buch über den Ermittler Carl Mørck und das Sonderdezernat Q. In einer Woche kommt es auch in den deutschen Handel. Er hoffe, auf seine geplante Autogrammtour zu gehen, sobald er genesen sei, schrieb Adler-Olsen.

