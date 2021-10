Judith Rakers zieht Katzenbabys mit Flasche auf

Hamburg (dpa). Judith Rakers (45) hat in den vergangenen Wochen fünf Katzenbabys mit der Flasche aufgezogen.

„Das war unglaublich süß, aber auch unglaublich anstrengend und natürlich haben wir uns auch gefragt, ob wir sie durchkriegen“, schrieb die „Tagesschau“-Sprecherin und TV-Moderatorin am Freitag bei Instagram. Katzenmutter Lotti habe eine Gesäuge-Entzündung erlitten, deshalb habe der tierische Nachwuchs alle vier Stunden die Flasche kriegen müssen – auch nachts.

„Auf der kleinen Farm war also Ausnahmesituation“, schrieb die am Rande Hamburgs lebende Rakers zu einem Video, das die Kleinen auf und um ihren Schoß herumtollen zeigt. „Aber wir haben es geschafft.“ Die Katzenbabys waren vor rund sechs Wochen zur Welt gekommen – auch damals ließ Rakers ihre Social-Media-Follower an dem Glück teilhaben.

