Die Aufbauarbeiten sind beim Presserundgang auf dem Veranstaltungsgelände der Konzertreihe der britischen Sängerin Adele im Gange. Von 02.08.2024 an soll die Britin bis 31. August an zehn Abenden auf der eigens für sie entworfenen und aufgebauten Bühne in der Münchner Messestadt stehen. Zu den Konzerten des Superstars werden insgesamt rund 740.000 Besucher erwartet. (zu dpa: «Journalisten klagen über Beschränkungen bei Adele-Show») Foto: Uwe Lein/DPA