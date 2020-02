Jessica Schwarz ist gerne in sozialen Netzwerken unterwegs

Soziale Medien wirken auf manche abschreckend. Schauspielerin Jessica Schwarz hat mit ihnen kein Problem. Manchmal hält sie sich aber auch gerne raus.

Michelstadt (dpa). Schauspielerin Jessica Schwarz (42) ist privat gerne in den sozialen Netzwerken unterwegs. „Ich habe Spaß dabei“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Michelstadt in Hessen.

„Es gibt aber auch Zeiten, in denen merke ich, dass es nicht gut funktioniert und dann halte ich mich auch raus.“ In der Schauspielbranche werde Instagram & Co immer wichtiger. „Es ist inzwischen gar nicht mehr die Frage, ob man das machen will. Es ist tatsächlich inzwischen ein Tool, das ganz wichtig geworden ist“, sagte Schwarz.

Die in Berlin lebende Schauspielerin ist im südhessischen Michelstadt aufgewachsen und betreibt dort mit ihrer Schwester ein Hotel, ein Café und eine Brauerei. Schwarz ist unter anderem für ihre Darstellung von Romy Schneider in „Romy“ bekannt. Zuletzt war sie in der Komödie „Das perfekte Geheimnis“ zu sehen.