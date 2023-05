Javier Bardem für Abschaffung der Monarchie in Spanien

Madrid (dpa). Hollywood-Star Javier Bardem tritt weiter für eine Abschaffung der Monarchie in seinem Heimatland Spanien ein. «Könige darf es für mich nur in der Fiktion geben», sagte der 54-Jährige im Interview der spanischen Zeitung «El País».

In seinem neuen Film «The Little Mermaid» (Die kleine Meerjungfrau) spielt der Oscar-Preisträger einen König. Von «El País» wurde er deshalb gefragt, ob er König Felipe VI. nun «besser verstehen» könne oder seine frühere Meinung etwas geändert habe. «Überhaupt nicht. Hoch lebe die Republik!», antwortete der Schauspieler («Skyfall», «Fluch der Karibik»).

Der Spanier, der mit der politischen Linken sympathisiert und mit dem Filmstar Penélope Cruz verheiratet ist und zwei Kinder hat, sagte, in «The Little Mermaid» gebe es eine Szene, in der der König mit seinen Töchtern den Meeresgrund putzt. «Die habe ich vorgeschlagen.»

Bardem erhielt 2008 den Oscar als Bester Nebendarsteller für die Rolle eines Killers in «No Country for Old Men». Dieses Jahr bekommt er beim Filmfestival von San Sebastián im September den Ehrenpreis «Donostia», eine Auszeichnung für seine gesamte Karriere.