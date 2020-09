Jamie Foxx ruft US-Amerikaner zum Wählen auf

Der Amerikaner will seine Landsleute dazu animieren, ihre Stimmen bei der anstehenden Präsidentenwahl im November abzugeben.

Los Angeles (dpa). Der Oscar-Preisträger Jamie Foxx (52, „Ray“) hat die Amerikaner nachdrücklich dazu aufgefordert, wählen zu gehen.

„Lasst uns den Moment nicht verpassen. Egal, wie Ihr abstimmt, stimmt ab“, betonte er in einer Videobotschaft der Wahl-Initiative „United to Save the Vote“, wie das „People“-Magazin berichtete.

„In diesem Augenblick ist diese Wahl die wichtigste Wahl“, sagte Foxx weiter. Am 3. November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt.

Die Entscheidung fällt zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden, der unter Barack Obama Vizepräsident war. Eine hohe Wahlbeteiligung kommt in den USA nach Experteneinschätzung meist den Demokraten zugute.

© dpa-infocom, dpa:200903-99-412463/2