Patrick Bertoletti, stopft sich Hot Dogs in den Mund beim Nathan's Famous Fourth of July Hot Dog-Esswettbewerb auf Coney Island im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Der US-Amerikaner Patrick Bertoletti hat in Abwesenheit von Fress-Legende Joey Chestnut das traditionelle New Yorker Hot-Dog-Wettessen am US-Unabhängigkeitstag gewonnen. Bertoletti aß 58 Hot Dogs . (zu dpa: «Hot-Dog-Wettessen mit neuem Sieger») Foto: Julia Nikhinson/DPA