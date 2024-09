Der britische Prinz Harry verlässt die St. Paul's Cathedral, nachdem er an einem Dankgottesdienst zum 10-jährigen Bestehen der Invictus Games Foundation teilgenommen hat. Prinz Harry, der US-Schauspieler M. Damon und der Gründer der World Central Kitchen, J. Andres, werden am 23. und 24. September 2024 auf der Jahrestagung der «Clinton Global Initiative» in New York sprechen, teilte die Clinton-Stiftung am Donnerstag, dem 05.09.2024, mit. (zu dpa: «Harry zum 40.: «Will weiter Gutes tun»») Foto: Kirsty Wigglesworth/DPA