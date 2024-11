Harris tritt im Wahlendspurt bei «Saturday Night Live» auf

Wenige Tage vor der US-Wahl geht die Demokratin Harris aufs Ganze: Sie tritt live vor ein Millionenpublikum – in einer TV-Show, die vor Spott keinen Halt macht.

New York

New York (dpa). Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris tritt im Endspurt vor der US-Wahl bei der quotenstarken Sketch-Comedyshow «Saturday Night Live» auf. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend, darunter auch der Sender NBC, auf dem die Show ausgestrahlt wird.

Zuvor hatte Harris auf ihrem Weg von einem Wahlkampfauftritt überraschend in New York haltgemacht, wo die TV-Sendung aufgenommen wird. Es ist die letzte Folge der beliebten Comedyshow vor dem US-Wahltag am 5. November. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Harris und dem Republikaner Donald Trump voraus.