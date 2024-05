Gutenberg-Preis geht an Valentyna Bochkovska

Anzeige

Mainz (dpa). Den mit 10.000 Euro dotierten Gutenberg-Preis erhält in diesem Jahr die Direktorin des Museums für Buch und Druck in Kiew, Valentyna Bochkovska. Bochkovska habe mit ihrem selbstlosen und mutigen Einsatz unter den schwierigsten Bedingungen zum Erhalt nationaler Kulturgüter in Kriegszeiten beigetragen, begründete die Jury nach einer Mitteilung der Stadt Mainz ihre Entscheidung. Sie habe damit beispielhaft gesellschaftliche Verantwortung übernommen, hieß es. Verliehen wird die Auszeichnung am 22. Juni im Kurfürstlichen Schloss in Mainz.

Die Gutenberg-Gesellschaft und die Stadt Mainz vergeben den Preis im jährlichen Wechsel mit der Druckstadt Leipzig für hervorragende künstlerische, technische oder wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Druckkunst. Zu den bisherigen Preisträgern zählte etwa der italienische Schriftsteller Umberto Eco (1932-2016).