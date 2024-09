Gute Botschaft für die Krone: Kate beendet Chemotherapie

Anzeige

London (dpa). Die strahlenden Gesichter von Prinzessin Kate und ihrer Familie sind für die Royal Family die wohl beste Nachricht des Jahres. Die künftige Königin hat nach vielen Monaten ihre Chemotherapie beendet, wie sie in einer Videobotschaft verkündete. Gelöst, strahlend, aber auch nachdenklich präsentiert sich die 42-Jährige in dem sehr persönlichen Clip mit Ehemann Prinz William sowie den gemeinsamen drei Kindern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Die wichtigste Botschaft: Kate kehrt in die Öffentlichkeit zurück, wenn auch langsam. Sie arbeite bereits an Projekten, ist aus dem Palast zu hören. In den nächsten Monaten wolle sie wieder offizielle Termine wahrnehmen, kündigt die Princess of Wales an. Als gesetzt gelten die Feierlichkeiten zum «Remembrance Sunday» im November zum Gedenken an die Weltkriegstoten sowie das von Kate organisierte Weihnachtsliedersingen in der Westminster Abbey. Wenn William morgen für Termine nach Wales fährt, wird sie noch nicht dabei sein.

Das Video von Kate und Co. – gefilmt im August in der ostenglischen Grafschaft Norfolk, wo die Familie ein Anwesen besitzt – wirkt hoffnungsvoll und träumerisch. Künstlerisch-verwackelt folgt die Kamera, oft in Zeitlupe oder mit Filtern, der Prinzessin und ihrer Familie durch einen Wald und Wiesen, ist dabei, wenn Kate im Auto fährt. Die Kinder spielen Karten mit den Eltern und laufen durch die Felder.

«Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie», ist Kates Stimme zu hören, die über das Video gelegt ist. «Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem einzigen Moment verändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch stürmische Wasser und einen unbekannten Weg zu navigieren.» Die Botschaft ist tief persönlich. Händchenhaltend und kuschelnd zeigt sich Kate mit Ehemann William, oft im Bild sind die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6).

Auch Charles wird wegen Krebs behandelt

Für die Royal Family ist Kates Genesung eine lang erhoffte und wichtige Nachricht in einem schwierigen Jahr. Kates Schwiegervater König Charles III. (75) wird seit Monaten ebenfalls wegen Krebs behandelt. Er zeigt sich zwar schon seit Längerem wieder regelmäßig. Im Sommer musste auch Charles' Schwester Prinzessin Anne (73), die viele Termine wahrnimmt, mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, weil sie bei einem Unfall vermutlich von einem Pferd am Kopf getroffen wurde.

Doch gerade mit Blick auf junge Menschen, bei denen der Monarch wenig beliebt ist, spielt Kate eine wichtige Rolle für die Monarchie. Gemeinsam mit Ehemann William ist sie das beliebteste Mitglied der Royals.

Mit dem Clip schließt sich ein wenig der Kreis. Kate hatte im März ebenfalls in einer Videobotschaft ihre Erkrankung öffentlich gemacht. Damals war sie auf einer Bank sitzend zu sehen, ohne Familie an ihrer Seite. Seitdem war Kate nur selten zu sehen gewesen. Zuletzt hatte sie sich bei der Siegerehrung des Tennisturniers von Wimbledon im Juli öffentlich gezeigt, vorher am Rande der traditionellen Geburtstagsparade «Trooping the Colour» für König Charles im Juni. Vor Kurzem kursierten nicht offizielle Fotos, wie sie mit William zu einem Gottesdienst in Schottland fuhr.

Ziel: Krebsfrei bleiben

Die «Reise» mit Krebs sei komplex, beängstigend und unvorhersehbar, betonte Kate nun. «Mit Demut bringt es dich Auge in Auge mit deinen eigenen Schwächen auf eine Weise, über die du noch nie nachgedacht hast und damit auch eine neue Perspektive auf alles.» William und sie hätten über einfache, aber wichtige Dinge im Leben nachgedacht, die für viele Menschen normal erschienen.

«Mein Fokus ist jetzt, frei von Krebs zu bleiben. Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang, und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben», sagte Kate. Trotz allem, was geschehen ist, gehe sie mit einem neuen Gefühl der Hoffnung und Dankbarkeit für das Leben in diese Phase der Genesung. Allen Krebspatienten versicherte Kate ihre Unterstützung. Details ihrer eigenen Erkrankung sollen privat bleiben.