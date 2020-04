Corona-Krise

Geschlossene Kinos: Verband fordert Hilfsprogramm

Die Popcorn-Maschinen stehen still, die Leinwände bleiben schwarz. Die Kinos in Deutschland sind wegen der Corona-Krise geschlossen. Ein Verband fordert einen Hilfsfonds – und Unterstützung für viele Minijobber an den Kinokassen.

