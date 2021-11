„Frisch verheiratet“: Paris Hilton teilt Hochzeitsfoto

US-Reality-Star Paris Hilton hat geheiratet. Die 40-Jährige postete am Freitagmorgen in sozialen Medien ein Foto von sich im Hochzeitskleid mit Schleier und Diamantring.

„Meine Ewigkeit beginnt heute“, schrieb sie dazu bei Instagram und Twitter und nutzte die Hashtags #JustMarried (frisch verheiratet) und #ForeverHiltonReum. Im Februar hatte das ehemalige It-Girl die Verlobung mit dem Unternehmer Carter Reum bekannt gegeben.

Vor der Trauung gab sich Hilton nervös: Sie habe erst üben müssen, mit dem langen Schleier zu gehen, sagte sie in ihrem Podcast „This is Paris“. Bei den Proben seien sowohl ihr Vater als auch ihr Verlobter darauf getreten: „Ich hoffe, niemand tritt auf meinen Schleier, das wäre ein Albtraum.“

Paris Hilton bei Twitter

Die Trauung solle im Kreis der Familie und mit wenigen Freunden stattfinden, sagte Reum. Danach wolle man zwei Tage feiern. „Es wird auf jeden Fall deine Traumhochzeit“, sagte er an Hilton gerichtet. Im August hatte Hilton bei einem Auftritt in der Show von Jimmy Fallon angekündigt, „viele Kleider, wahrscheinlich zehn“ tragen zu wollen.

Die Hochzeit soll in der letzten Folge ihrer Reality-Serie „Paris in Love“ zu sehen sein. Die erste Folge war pünktlich zum Hochzeitstermin am 11. November in den USA beim Streamingdienst „Peacock“ zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-970049/2