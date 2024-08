Ein Blick auf Banksys neues Kunstwerk, das drei Affen auf einer Brücke in der Brick Lane zeigt. Das neueste Kunstwerk des Künstlers entstand einen Tag nach der Enthüllung von zwei Elefanten, die ihre Köpfe aus verdunkelten Fenstern an der Seite eines Gebäudes in Chelsea im Südwesten Londons herausstreckten. (zu dpa: «Freude und Frust über «Banksys Zoo»»)

Foto: Lucy North/DPA