Alain Delon, Filmschauspieler aus Frankreich, nimmt an einem Fototermin für seine Auszeichnung mit dem Ehrenpreis der Goldenen Palme, auch Ehrenpalme genannt, im Rahmen der 72. Internationalen Filmfestspiele teil. (zu dpa: «Filmlegende Alain Delon ist tot») Foto: Zhang Cheng/DPA

Paris (dpa). «Der eiskalte Engel» war die Rolle seines Lebens. Als skrupelloser Killer hat der französische Schauspieler Kritiker und Publikum begeistert. Nun ist die Filmlegende im Alter von 88 Jahren am Sonntag gestorben, wie die französische Nachrichtenagentur AFP mit Bezug auf seine drei Kinder mitteilte.

«Alain Fabien, Anouchka, Anthony sowie (sein Hund) Loubo sind zutiefst betrübt, den Tod ihres Vaters bekannt zu geben», teilten sie in der gemeinsamen Pressemitteilung mit. Er sei friedlich in seinem Haus in Douchy, umgeben von seinen drei Kindern und seiner Familie gestorben.

«Der eiskalte Engel» wurde zum Mythos

Alain Delon, Filmschauspieler aus Frankreich, nimmt an einem Fototermin für seine Auszeichnung mit der Goldenen Palme im Rahmen der 72. Internationalen Filmfestspiele teil. (zu dpa: «Filmlegende Alain Delon ist tot») Foto: Arthur Mola/DPA

In mehr als einem halben Jahrhundert hat der Beau über 80 Filme gedreht, darunter Meisterwerke wie «Nur die Sonne war Zeuge», «Borsalino» und «Der Panther». Zum Mythos wurde der am 8. November in der Nähe von Paris geborene Darsteller mit «Der eiskalte Engel» unter der Regie von Jean-Pierre Melville.

Der Schauspieler Alain Delon kommt zur Premiere Films «A Hidden Life» im Rahmen der 72. Internationalen Filmfestspiele teil. Der Schauspieler feiert am 08.11.20 seinen 85. Geburtstag. (zu dpa: «Filmlegende Alain Delon ist tot») Foto: Petros Giannakouris/DPA

Mit dem Kriminalthriller aus dem Jahr 1967 legte Delon den Grundstein seines Images als Profikiller und gefühlsloser Schönling, der jeden verführt und niemanden liebt: als Gangster in «Lautlos wie die Nacht» (1963), als Boxer in «Rocco und seine Brüder» (1960), als eiskalter Verführer in «Clan der Sizilianer» (1969) und als gewissenloser Mörder in «Nur die Sonne war Zeuge» (1960). Mit dem Erotikthriller «Der Swimmingpool» (1969) mit Romy Schneider und «Der Panther» (1985) gab er seinem Bild den letzten Schliff.

Delon, der Frauenheld

Delon war auch ein Frauenheld. Seine Affären füllten die Seiten der Klatschpresse – vor allem seine Beziehung mit Romy Schneider. Nach der Trennung von dem niederländischen Model Rosalie van Breemen im Jahr 2002 lebte Delon vorwiegend allein. Seine letzten Jahre verbrachte er auf seinem 1971 erworbenen Anwesen La Brûlerie in Douchy in Zentralfrankreich. 2019 wurde er beim Festival in Cannes mit der Goldenen Palme für sein Lebenswerk geehrt.