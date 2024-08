Bollywood-Star Shah Rukh Khan macht ein Selfie mit Fans während eines Gesprächs mit dem Publikum beim 77. Internationalen Filmfestival Locarno in Locarno, Schweiz. Etwa 8000 Besucher haben Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan («My Name is Khan») am Samstagabend auf der Piazza Grande von Locarno frenetisch gefeiert. Dem 58 Jahre alten indischen Schauspieler und Produzenten wurde auf einer Gala unter dem Sternenzelt ein Ehrenpreis, ein «Pardo alla Carriera», verliehen. (zu dpa: «Filmfest Locarno: Deutsches Kino zur Halbzeit gut im Rennen»)

Foto: Jean-Christophe Bott/DPA