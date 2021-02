Film über Robbie Williams geplant

Im Laufe seiner Karriere hat Robbie Williams viele Höhen und Tiefen erlebt. Davon will Michael Gracey jetzt in einem Biopic erzählen

Los Angeles/London (dpa) – Über den britischen Musikstar Robbie Williams (47) soll ein Spielfilm entstehen. „Better Man“, so der nach einem Lied des Musikers gewählte Arbeitstitel, werde den Aufstieg des früheren Take-That-Sängers porträtieren, wie „Deadline.com“ berichtete.

Der Film werde Williams' „Dämonen“ erforschen, sagte Regisseur Michael Gracey („Greatest Showman“) dem Portal. Die Idee sei nach stundenlangen Gesprächen mit dem Sänger entstanden.

Der biografische Film werde Williams als normalen Typen darstellen, sagte Gracey. Es sei nicht die Geschichte eines Wunderkindes oder eines musikalischen Genies. „Robbie ist dieser Jedermann, der nur große Träume hatte und ihnen gefolgt ist, und sie haben ihn an einen unglaublichen Ort gebracht.“ Daher sei die Geschichte völlig nachvollziehbar. „Er ist nicht der beste Sänger oder Tänzer und dennoch hat er es geschafft, weltweit 80 Millionen Platten zu verkaufen“, sagte Gracey.

Klar ist, dass die bekanntesten Lieder von Williams zu hören sein sollen. „Wie Robbie in dem Film dargestellt wird, ist hoch geheim“, sagte Gracey. „Ich will es auf eine richtig originelle Weise tun.“ Er wolle dem Publikum das Gefühl geben, so etwas noch nie gesehen zu haben.

