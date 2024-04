Fettes-Brot-Mitglieder treffen sich noch immer regelmäßig

Anzeige

Hamburg (dpa). Obwohl sich das norddeutsche Hip-Hop-Trio Fettes Brot im Herbst 2023 offiziell in den Ruhestand verabschiedet hat, sind die Künstler noch immer oft gemeinsam unterwegs. «Wir sehen uns häufig und gehen regelmäßig zusammen zu den Pauli-Spielen», sagte Ex-Fettes-Brot-Mitglied Boris Lauterbach, bekannt unter dem Künstlernamen König Boris, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Mit Martin Vandreier alias Dokter Renz und Björn Warns alias Björn Beton war er mehr als 30 Jahre als Deutsch-Rapper mit Kultstatus unterwegs.

Und trotz der langen Zeit fühle sich das Ende nicht schlimm an. «Ich wusste ja schon länger, dass wir uns auflösen, und hatte Zeit, das zu verarbeiten. Bisher fühlt es sich eher wie eine Pause nach einer Tour an, weil wir auch ab und zu berufliche Meetings zusammen haben oder essen gehen und uns sehen.» Ablenkung findet König Boris zudem in der Musik. Am 26. April veröffentlicht er mit «Disneyland After Dark» sein zweites Soloalbum. Mit «Der König tanzt» machte er 2012 schon erste Solo-Erfahrungen.