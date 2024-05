ESC-Finale hat begonnen: Pfiffe für Israel

Anzeige

Malmö (dpa). Beim Eurovision Song Contest (ESC) hat es am Samstagabend Proteste gegen Israel gegeben. Schon als die israelische Sängerin Eden Golan (20) beim Einlauf der Nationen die Bühne betrat, waren Pfiffe in der Halle zu hören. Beim Vortragen ihres Liedes «Hurricane» musste Golan zahlreiche Pfiffe und laute Buhrufe über sich ergehen lassen. Unruhe erfasste kurz den Saal. Die Sängerin hatte bereits zum Halbfinale solche Protestreaktionen von Zuschauerinnen und Zuschauern gegen Israel erlebt. Bei beiden Auftritten hatte jedoch der Jubel des Publikums klar überwogen.

Zu Beginn des Finales gab es zudem auf der Bühne eine symbolische Abweichung von der Show: Irlands Act Bambie Thug trug die Flagge des Landes nicht wie üblich als Cape, sondern als Kleid am Körper. Bambie Thug hatte als Protest gegen die Politik Israels ursprünglich Forderungen nach Waffenstillstand aufgemalt auf dem eigenen Körper tragen wollen, hatte dies auf Druck der Veranstalter jedoch verworfen.

Marina Satti (M) aus Griechenland mit dem Titel «Zari» auf der Bühne beim Finale des Eurovision Song Contest 2024. Foto: Jens Büttner/dpa

Erneut versammelten sich in der südschwedischen Stadt Tausende Menschen zu einer Kundgebung gegen das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg und die Zulassung des israelischen Beitrags zum ESC. Ob es möglicherweise noch weitere Protestaktionen in der Final-Show gibt, war zunächst völlig unklar.

Talia (r) aus Luxemburg mit dem Titel «Fighter» auf der Bühne beim Finale des Eurovision Song Contest 2024. Foto: Jens Büttner/dpa

Bei der Flaggenparade präsentierte der Schweizer Act Nemo auf dem Rücken die Flagge des Landes – präsent vor der Brust jedoch die non-binäre Flagge. Nemo selbst identifiziert sich als nicht-binär, also weder als Mann noch als Frau.

Niederländer Joost Klein von ESC ausgeschlossen

Isaak aus Deutschland mit «Always On The Run» auf der Bühne beim Finale des Eurovision Song Contest 2024. Foto: Jens Büttner/dpa

Aufgrund des Ausschlusses der Niederlande und ihres Künstlers Joost Klein an Startnummer 5 entstand in der Parade ein kleines, kaum merkliches Loch – was im Fernsehen durch Musik und Bilder von tanzendem Publikum gefüllt wurde.

Bambie Thug (r) aus Irland mit dem Titel «Doomsday Blue» auf der Bühne beim Finale des Eurovision Song Contest 2024. Foto: Jens Büttner/dpa

Unmittelbar vor dem Finale war bekannt geworden, dass der niederländische Kandidat Joost Klein vom Wettbewerb ausgeschlossen worden ist. Hintergrund war nach Angaben des niederländischen Fernsehsenders Avrotros eine aggressive Geste Kleins gegenüber einer Kamerafrau, die ihn gefilmt hatte. Er habe die Frau den Angaben zufolge aber nicht berührt. Was genau in der Auseinandersetzung passiert ist, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Isaak hat für Deutschland gesungen

Silvester Belt (M) aus Litauen mit dem Titel «Luktelk» auf der Bühne beim Finale des Eurovision Song Contest 2024. Foto: Jens Büttner/dpa

Der Sänger Isaak aus Ostwestfalen hat am Samstagabend mit seinem Lied «Always on the Run» die ESC-Bühne für Deutschland gerockt. Ohne Patzer schmetterte er die Powerballade an Startposition 3 im Finale des Eurovision Song Contest. Am Anfang wärmte er sich an einer brennenden Tonne. Auch sonst gab es viel Feuer-Effekte, Choreografie fehlte ansonsten.

Musikfans stehen vor Beginn des Finales des Eurovision Song Contest 2024 vor der Malmö Arena. Foto: Jens Büttner/dpa

Nach diesem Auftritt mit vielen Flammen habe Deutschland eine schlechte CO2-Bilanz und müsse am Folgetag einen autofreien Sonntag vollziehen, scherzte ARD-Kommentator Thorsten Schorn bei der Liveübertragung aus Malmö. Schorn tritt die Nachfolge von Peter Urban an, der 25 Jahre lang das deutsche Publikum durch den ESC gelotst hatte.

dpatopbilder – Seinen Song «Europapa» wird Joost Klein beim ESC 2024 nicht zeigen dürfen. Foto: Jens Büttner/dpa

Das Erste und der Spartensender One übertragen das Spektakel seit 21.00 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer können per Anruf, SMS und mit einer App (mit)abstimmen. Die Siegerin oder der Sieger wird erst gegen 1 Uhr Sonntagfrüh feststehen.