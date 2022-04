Erster Todestag: Poetisches Gedenken an Prinz Philip

Vor einem Jahr ist Prinz Philip wenige Wochen vor seinem hundertsten Geburtstag gestorben. In einem berührenden Video erinnern die britischen Royals an ihn.

London (dpa). Die britische Königsfamilie hat dem gestorbenen Queen-Gatten Prinz Philip an seinem ersten Todestag mit einer poetischen Hommage Tribut gezollt.

Die Royals stellten am Samstag in den sozialen Netzwerken ein berührendes Video mit Bildern aus dem Leben des Prinzgemahlen online, zu denen die von Klaviermusik untermalten Worte eines Gedichts des sogenannten Poet Laureate des Vereinigten Königreichs, Simon Armitage, zu hören ist.

Externer Inhalt Twitter Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an Twitter übermittelt werden und Sie die Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten anübermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben. Öffnen

Das Gedicht «The Patriarchs: An Elegy» (Die Patriarchen: Eine Elegie) war erstmals am Tag von Philips Beerdigung im vergangenen Jahr vom britischen Königshaus veröffentlicht worden. Armitage zollt darin der Karriere des Mannes von Königin Elizabeth II. (95) in der royalen Marine Tribut. Philips Generation wird darin als «Ehemänner zur Pflicht», «Urgroßväter von Geburt an» und «die letzen der großen onkelhaften Magier» beschrieben.

Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Er war mehr als 70 Jahre lang mit der Queen verheiratet gewesen. Sie wollte den Jahrestag im Privaten verbringen. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich auf Windsor aufhält.