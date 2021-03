Entschuldigungsbrief von McCartney wird versteigert

London (dpa). Die Geschichte beginnt 1958: Paul McCartney und sein Freund und späterer Bandkollege George Harrison machten per Anhalter Urlaub in Wales.

Im Ort Halech durften sie bei einem Bauernhof ihr Zelt aufschlagen. Wegen eines nächtlichen Wolkenbruchs zogen sie ins Haus um – und blieben eine Woche, freundeten sich mit dem Sohn der Familie Brierley an. Als sie im folgenden Jahr zurückkehrten, ließen sie die Decke mitgehen.

30 Jahre später entschuldigte sich McCartney handschriftlich bei Irene Brierley, nachdem sie ihn scherzend an die Decke erinnert hatte. „Liebe Frau Brierley (Irene), Ihr Brief hat mich endlich erreicht und es tut mir leid, von meiner „Schuld“ zu hören“, schrieb der Ex-Beatle 1989. „Ich erinnere mich gut an den Spaß, den wir in Harlech hatten und hoffe, dass der beigefügte Scheck unsere Geldstreitigkeiten löst.“ Dazu legte er einen Scheck über 30 Pfund (heute 35 Euro) – sein handschriftlicher Brief soll nun mindestens 3000 Pfund bringen.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-07650/2