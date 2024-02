Dschungel-Leyla will jetzt Bachelorette werden

HANDOUT – «Mir macht TV natürlich Spaß»: Leyla Lahouar will jetzt Bachelorette werden. Foto: Stefan Thoyah/RTL/dpa

Gold Coast (dpa). Reality-Sternchen Leyla Lahouar hat nach ihrem zweiten Platz im RTL-Dschungelcamp ein neues Ziel. «Mir macht TV natürlich Spaß», sagte die 27-Jährige. «Deswegen bin ich auf jeden Fall offen, wenn es coole spannende Sachen gibt. Schauen wir mal. Ich komme ja aus dem „Bachelor“-Kosmos. Vielleicht werde ich ja die nächste Bachelorette. Denn wie man sieht, klappt es mit den Männern ja immer noch nicht.»

Bei der Flirtshow «Die Bachelorette» steht eine Frau im Mittelpunkt und muss sich zwischen einer Vielzahl von Männern entscheiden, bei „Der Bachelor“ ist es umgekehrt. Lahouar hatte es in der Dschungel-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in das Finale am Sonntagabend geschafft. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wählten am Ende allerdings Lucy Diakovska zur neuen Dschungelkönigin.