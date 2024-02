Dschungelcamp zieht im Sommer nach Südafrika

HANDOUT – Jan Köppen und Sonja Zietlow werden die Spezialstaffel des Dschungelcamps in Südarfika moderieren. Foto: Pascal Bünning/RTL/dpa

Köln (dpa). Freude bei allen Fans des Dschungelcamps: Die beliebte RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» bekommt im Sommer eine Spezialstaffel. Das kündigte das Moderations-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen in der Sendung «Das große Wiedersehen» an. Passend zum 20-jährigen Jubiläum des Formats, das eigentlich in Australien gedreht wird, wagen sich laut RTL bei «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» zwölf frühere Camperinnen und Camper erneut ins Busch-Abenteuer – und zwar in Südafrika.

Welche tatsächlichen oder vermeintlichen Promis im Sommer dabei sein werden, verriet der Kölner Privatsender zunächst nicht. Nur, dass neben Zietlow und Köppen auch Dschungel-Kultsanitäter Dr. Bob dabei sein wird.

In der am Sonntagabend zu Ende gegangenen Staffel holte sich Sängerin Lucy Diakovska (47) von der Pop-Band No Angels («Daylight In Your Eyes») die Dschungelkrone. Dahinter landeten Reality-Kandidatin Leyla Lahouar (27) und der Influencer Twenty4Tim (23).