Comeback von Oasis: Noel und Liam Gallagher planen Tour

Mit Songs wie «Wonderwall» und «Don't Look Back in Anger» prägte die Band Oasis die Musikgeschichte. Jetzt melden sich die Brüder Noel und Liam Gallagher nach jahrelangem Streit zurück.

Anzeige

London (dpa). Nach jahrelangem Streit planen Noel und Liam Gallagher von der Britpopband Oasis ein Comeback. Nächsten Sommer wollen die Brüder wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, wie sie in sozialen Medien ankündigten. Geplant sind Konzerte in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin. Die Band hatte sich vor 15 Jahren getrennt, damals verließ Noel Gallagher die Gruppe im Streit mit seinem Bruder.

Mit Liedern wie «Wonderwall», «Don't Look Back in Anger» und «Supersonic» prägte die Band aus Manchester die 1990er Jahre. Die Gruppe wurde zu einer der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte.

Diese Woche ist es 30 Jahre her, dass mit «Definitely Maybe» 1994 das erste Album von Oasis in den Läden stand. Das zweite Album «(What's The Story) Morning Glory?» von 1995 gehört bis heute zu den bestverkauften Platten in Großbritannien.

Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.

Die Brüder machten aber auch mit Streitigkeiten und Skandalen Schlagzeilen, vor allem Frontmann Liam Gallagher. Nach einer Schlägerei in einem Münchner Hotel zum Beispiel musste er eine Nacht ins Gefängnis.

Im Sommer 2009 kündigte Noel Gallagher an, er werde aus der Band aussteigen. Er habe mit Liam «keinen Tag länger» zusammenarbeiten können, teilte Noel Gallagher damals mit. Als Leadgitarrist und Songschreiber hatte er die größten Oasis-Hits geschrieben. Liam Gallagher dagegen prägte die Songs mit seiner markanten Stimme.

Die Fehde der Brüder dauerte Jahre. Selbst der frühere Beatle Paul McCartney riet den beiden zwischenzeitlich, sie sollten sich zusammenraufen: «Mein Rat an die beiden? Setzt euch zusammen und schreibt gute Musik.» Die Brüder setzten ihre Karrieren getrennt fort.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Immer wieder gab es Spekulationen über ein Comeback. In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Hinweise. Jetzt kündigten sie Auftritte in Großbritannien und Irland im Sommer 2025 an. Der Kartenvorverkauf soll am Samstag beginnen. In Planung seien auch Konzerte außerhalb Europas, hieß es auf der Internetseite.