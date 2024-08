Taylor Swift-Fans versammeln sich in der Wiener Innenstadt. Nach der Festnahme von Terrorverdächtigen, die einen Anschlag auf die bevorstehenden Taylor Swift-Konzerte in Wien geplant haben, hat der Veranstalter Mittwochabend (07.07.2024) die Konzerte in der österreichischen Bundeshauptstadt abgesagt. (zu dpa: «CIA: Zehntausende Tote bei Swift-Konzert in Wien verhindert»)

Foto: Wolfgang Hauptmann/DPA