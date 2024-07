Charts: Metalband vor Schlagersängerin Michelle

Anzeige

Baden-Baden (dpa). Metal und Schlager dominieren diese Woche die Top-Platzierungen der deutschen Album-Charts. Auf Rang eins steigt die deutsche Metalband Kissin' Dynamite mit «Back With A Bang» ein, wie GfK Entertainment mitteilt.

Dahinter hat sich Schlagermusikerin Michelle mit «Flutlicht» neu auf Rang zwei platziert. Das Werk soll ihr Abschiedsalbum sein, hatte die 52-Jährige gesagt. Auf Platz drei liegt mit Orden Ogan («The Order Of Fear») eine weitere deutsche Metalband.

Platz vier belegt diese Woche Popmusikerin Billie Eilish mit «Hit Me Hard And Soft», vor «Pirates II – Armada» von der österreichischen Metalband Visions Of Atlantis.

Dauerbrenner in den Single-Charts

In den Single-Charts gibt es in den Top 5 keine Neueinsteiger. Auf dem Spitzenplatz liegt wie in der Vorwoche «Zeit, dass sich was dreht» von $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson. Dahinter unverändert: «Wunder» von Ayliva & Apache 207 auf Platz zwei und «I Like The Way You Kiss Me» von Artemas auf der Drei.

Die US-amerikanische Musikerin Sabrina Carpenter klettert mit «Espresso» auf Platz vier. Dahinter folgt auf Platz fünf der Rapper GReeeN mit «Panama».