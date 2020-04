Channing Tatum: „Bereit für neuen Meilenstein“

Die 30er waren für ihn eine intensive Zeit, jetzt ist Channing Tatum bereit für einen neuen Meilenstein: den 40ern.

Berlin (dpa). Hollywood-Star Channing Tatum („Magic Mike“) gibt sich vor seinem 40. Geburtstag entspannt. „Ich habe definitiv keine Angst davor oder fürchte mich.

Ich hatte eine ziemlich intensive Zeit in den vergangenen zehn Jahren und bin definitiv bereit für ein neues Jahrzehnt. Was auch immer es bringen mag“, sagte Tatum der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der US-Schauspieler, der seine Karriere als Tänzer und Model begann, wird am 26. April 40 Jahre alt. Er arbeitet inzwischen auch als Produzent und kreierte unter dem Namen „Magic Mike“ Tanzshows in Australien, London und Berlin.

„Ich fühle inzwischen eine Vitalität, die ich vorher in meinen 30ern nicht gespürt habe. Mein Fokus lag auf der Arbeit, und ich habe eher ungesunde Muster entwickelt“, sagte Tatum weiter. „Ich denke, ich habe eine sehr klare Haltung zu meinen 30ern und bin bereit für einen neuen Meilenstein.“