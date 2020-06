Carolin Kebekus sorgt sich um Spielstätten

Wie sieht die Zukunft kleiner Bühnen aus? Viele Künstlerinnen und Künstler sind in Sorge.

Köln (dpa). Carolin Kebekus, Luke Mockridge, Gerburg Jahnke, Michael Mittermeier, Henning Krautmacher von den Höhnern und viele andere Prominente sorgen sich um die Zukunft kleiner Bühnen.

Durch die Corona-Krise seien sowohl Spielstätten als auch Kulturschaffende in ihrer Existenz bedroht, warnten die Künstlerinnen und Künstler am Dienstag in einem Video.

„Es ist still geworden um die Theater, denn durch die Corona-Bedingungen ist es leider fast unmöglich, Veranstaltungen ohne Verlust durchzuführen“, sagte Carolin Kebekus (40) der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

„Vielen Bühnen droht daher die Schließung. Daher lautet meine dringende Bitte: Haltet der Kultur die Treue, unterstützt eure Theater, kauft Gutscheine oder Solitickets.“ An Politiker richtete sie die Forderung: „Gebt der Kultur eine Perspektive, sie braucht dringend neue Finanzhilfen.“

