Campino stimmt Konzerttermine mit Liverpool ab

Berlin (dpa). Sänger und Fußballfan Campino (58) stimmt die Konzerttermine der Toten Hosen mit dem Spielplan des FC Liverpool ab.

„Das Büro ist angehalten, gewisse Tage zu blocken, die ganzen Viertelfinal-, Halbfinal- oder Finalspiele in der Champions League“, sagte er am Freitag auf dem Blauen Sofa von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat anlässlich der Frankfurter Buchmesse. „Weil das sehr ärgerlich wäre, wenn Liverpool durchkäme und ich müsste dann in Darmstadt spielen oder so am selben Abend, das will auch das Publikum nicht erleben.“

Dass er die diesjährige Meisterschaft des FC Liverpool, die erste seit 30 Jahren, coronabedingt nicht im Stadion verfolgen konnte, ist für ihn verkraftbar. „Es war auf keinen Fall enttäuschend, weil erst mal wichtig ist, dass die Meisterschaft geholt wird.“ Und es sei ein Glück gewesen, dass die Saison überhaupt irgendwie zu Ende gespielt wurde.

Campino hat kürzlich sein erstes Buch „Hope Street – wie ich einmal englischer Meister wurde“ veröffentlicht. Die mehr als 350 Seiten umfassende Autobiografie landete direkt an der Spitze der „Spiegel“-Bestsellerliste.

