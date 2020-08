Britischer Schauspieler Ben Cross gestorben

London/Wien (dpa). Der britische Schauspieler Ben Cross („Die Stunde des Siegers“) ist im Alter von 72 Jahren in Österreich gestorben. Noch kurz vor seinem Tod habe er die Dreharbeiten zu dem Thriller „The Devil's Light“ beendet, teilten Vertreter der Familie am Mittwoch mit.

Tochter Lauren bedankte sich auf Facebook bei den Fans ihres Vaters für die jahrelange Unterstützung. Dem österreichischen „Kurier“ zufolge war Cross in Wien wegen Krebs behandelt worden.

Cross ist vor allem aus dem Filmdrama „Die Stunde des Siegers“ (1981) bekannt, in dem er den jüdischen Olympia-Athleten Harold Abrahams spielte. Der Film war mit mehreren Oscars ausgezeichnet worden. Cross wirkte in Dutzenden Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter in „Star Trek“ sowie in der Hauptrolle der TV-Serie „Palast der Winde“.

Der Schauspieler stammte aus einer katholischen Arbeiterfamilie in London. In Großbritannien war er unter anderem Mitglied der Royal Shakespeare Company gewesen. Er war mehrmals verheiratet und hinterlässt neben seiner Tochter Lauren auch Sohn Theo.

