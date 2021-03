Brit Awards: Dua Lipa und Celeste nominiert

London (dpa). Pop-Superstar Dua Lipa ist bei den Brit Awards in diesem Jahr in drei Kategorien nominiert und gilt als Favoritin. Die Britin hat Chancen auf einen Preis als beste nationale Künstlerin, für das beste Album („Future Nostalgia“) und die beste Single („Physical“).

Ebenfalls für je drei Brit Awards nominiert sind Celeste („Little Runaway“) und Arlo Parks („Hope“). Die Sängerinnen konkurrieren um das beste Album sowie als beste nationale Künstlerin und beste Newcomerin.

Nachdem es im vorigen Jahr Kritik gab, dass Frauen unterrepräsentiert seien, sind sie in der Topkategorie „Bestes Britisches Album“ nun in der Überzahl. Unter den fünf Nominierten ist der Rapper J Hus der einzige Mann. Er ist auch als bester Künstler nominiert. Sänger Harry Styles wurde in der Rubrik überraschend nicht berücksichtigt. Der frühere One-Direction-Star hat allerdings Chancen auf den Brit für die beste Single („Watermelon Sugar“).

Hoffnung auf den Band-Preis können sich unter anderem die mehrfachen Brit-Gewinner Little Mix und The 1975 machen. Auch die schottische Rockband Biffy Clyro, die schon 2011 und 2017 nominiert war, aber beide Male leer ausging, gehört wieder zum Kandidatenkreis.

Die prominentesten Namen finden sich bei den Brit Awards 2021 in den internationalen Rubriken. Dort tritt Altrocker Bruce Springsteen gegen The Weeknd, Childish Gambino und Tame Impala an. Als beste internationale Künstlerinnen nominiert sind die Topstars Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Miley Cyrus und Taylor Swift.

Nachdem 2020 Jahr kein Brit Award für die beste internationale Band vergeben wurde, wurde die Kategorie in diesem Jahr wieder eingeführt. Die koreanische Boygroup BTS gilt als Favorit. Auch die Foo Fighters, Haim, Fontaines DC und Run The Jewels sind nominiert.

Die Preisverleihung findet am 11. Mai in London statt. Wie die Veranstaltung in diesem Jahr ablaufen soll, ist noch offen.

