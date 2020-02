Brad Pitt bedankt sich bei Bradley Cooper

Archivierter Artikel vom 10.01.2020, 09:12 Uhr

Brad Pitt ist wieder auf der Siegerstraße. Dass er seine Alkoholprobleme überwinden konnte, verdankt er unter anderem einem Schauspielkollegen.

Los Angeles (dpa). Schauspieler Brad Pitt (56) dankt seinem Kollegen Bradley Cooper (45) für Hilfe in einer Lebenskrise. Der „Hangover“-Star habe ihm geholfen, die eigene Alkoholsucht zu überwinden.

„Seinetwegen bin ich clean, und seitdem ist jeder Tag glücklicher als der andere. Ich liebe dich und danke nochmal“, sagte der 56-Jährige in der Nacht zum Donnerstag auf der „National Board of Review“-Gala, auf der ihm Cooper den Award für seine Rolle im Film „Once Upon A Time in Hollywood“ überreichte. Wie genau Cooper ihm geholfen hat, sagte Pitt nicht.

Nach seiner Scheidung von Angelina Jolie geriet Brad Pitt in eine tiefe Krise. Daraufhin ging der Schauspieler nach eigenen Worten anderthalb Jahre zu den Anonymen Alkoholikern. Es sei sehr befreiend gewesen, die eigenen hässlichen Seiten bloßzulegen, sagte er im September letzten Jahres der „New York Times“.