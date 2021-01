Berliner Ensemble stellt Probenbetrieb ein

Berlin (dpa). Mit dem Berliner Ensemble stellt ein weiteres großes Theater nun auch seinen Probenbetrieb vorerst ein. Das Berliner Ensemble wollte noch eine Neuinszenierung der „Dreigroschenoper“ (von Bertolt Brecht und Kurt Weill unter Mitarbeit von Elisabeth Hauptmann) weitgehend fertig proben.

Wegen der Pandemie fiel die Premiere aus, ein neues Datum steht noch nicht fest. Die Berliner Bühnen bleiben noch bis Ostern geschlossen. Sobald die Theater wieder spielen dürften, könne die Produktion mit wenigen Proben wieder aktiviert werden, teilte Intendant Oliver Reese am Freitag mit.

„Oder wie Regisseur Barrie Kosky es so schön sagte: „We put it in the fridge“ – wir legen sie also jetzt erstmal in den Kühlschrank.“ Wegen der Corona-Pandemie sind Theater und viele Einrichtungen in Deutschland seit Wochen geschlossen.

© dpa-infocom, dpa:210130-99-231918/2