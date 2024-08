Anzeige

Los Angeles (dpa). Die «Bennifer»-Lovestory ist vom Pech verfolgt. Auch im zweiten Anlauf gibt es für die US-Sängerin Jennifer Lopez und den US-Schauspieler Ben Affleck kein langes Liebesglück. Lopez (55) lässt sich nach zwei Jahren Ehe von Affleck (52) scheiden. Nach übereinstimmenden Medienberichten reichte sie den Scheidungsantrag am Dienstag (Ortszeit) beim Gericht in Los Angeles ein. Als Datum für die Trennung gibt Lopez den 26. April an, wie «Variety» und «TMZ.com» unter Berufung auf die Dokumente berichteten.

Lopez zieht den Schlussstrich an einem Tag, der für das Paar eine ganz besondere Bedeutung hat. Vor genau zwei Jahren, am 20. August 2022, hatten sie auf Afflecks Anwesen im US-Bundesstaat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten. Lopez postete damals Fotos von ihrem «großen Tag», einer Traumhochzeit mit weißem Schleier, Designer-Brautkleidern und Feuerwerk.

Jennifer Lopez, US-Sängerin und Schauspielerin, und Ben Affleck, US-Schauspieler, treffen zur Premiere des Films «The Last Duel» während der 78. Filmfestspiele von Venedig ein. (zu dpa: ««Bennifer»-Aus: Jennifer Lopez reicht die Scheidung ein») Foto: Gian Mattia D'Alberto/DPA

Im Juli zuvor hatten sie es bereits in der Kasino-Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada amtlich gemacht. Dort gaben sie sich in einer kleinen Hochzeitskapelle offiziell das Jawort. Sie hätten es gerade noch um Mitternacht zu der Little White Wedding Chapel geschafft, postete Lopez zu Fotos, Videos und einer ausführlichen Beschreibung ihrer «denkbar besten Hochzeit» in ihren sozialen Medien – unterzeichnet mit dem Namen Jennifer Lynn Affleck.

Vor über 20 Jahren waren sie schon einmal ein Paar, doch das hielt damals nicht lange. 18 Monate dauerte die «Bennifer»-Romanze bis zur Auflösung ihrer ersten Verlobung im Januar 2004. Zusammen drehten sie damals zwei Filme – «Liebe mit Risiko – Gigli» und «Jersey Girl» -, die aber beide an den Kinokassen floppten. Sie standen pausenlos im Rampenlicht und wurden von den Boulevard-Medien gejagt.

Lopez war vor ihrer ersten Beziehung mit Affleck bereits zweimal verheiratet – von 1997 bis 1998 mit dem Kellner Ojani Noa und von 2001 bis 2003 mit dem Tänzer Cris Judd. Kurz nach dem «Bennifer»-Ende heiratete sie 2004 den Sänger Marc Anthony, das ging zehn Jahre gut. Sie sind Eltern der Zwillinge Emme und Max. Affleck war von 2005 bis 2018 mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, sie haben drei Kinder.

Die zweite Verlobung mit Affleck im April 2022 teilte Lopez stolz mit ihren Fans. Sein Antrag sei «überhaupt nicht schick» gewesen, «aber das Romantischste, was ich mir je hätte vorstellen können», schrieb Lopez damals in ihrem Newsletter «On the JLo». «Samstagnacht, als ich an meinem Lieblingsort auf der Welt war (im Schaumbad), kniete mein Liebster nieder und machte mir einen Antrag. Ich war völlig überrumpelt, sah ihm lächelnd und weinend zugleich in die Augen und versuchte, die Tatsache zu begreifen, dass dies nach 20 Jahren noch einmal geschah.» Natürlich habe sie Ja gesagt.

Nach ihrer Blitz-Hochzeit in Las Vegas sah es zumindest nach außen hin lange gut aus. Im vergangenen Februar stellte die Latina-Sängerin ihr neuntes Studioalbum «This Is Me … Now» («Das bin ich … Jetzt») mit 13 Liedern vor, die fast ausschließlich von ihrer Liebe zu Affleck handeln. Dazu brachte sie den Film «This Is Me... Now: A Love Story» heraus, ein Porträt über ihr Leben und ihre Karriere.

Doch in den letzten Monaten häuften sich die Negativ-Schlagzeilen. Ende Mai sagte Lopez ihre für den Sommer geplante US-Tournee ab – mit der Begründung, sie brauche «eine Auszeit, um mit ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zusammen zu sein», hieß es in einem Newsletter der Musikerin.

Lopez ging alleine auf Werbetour für ihren neuen Film «Atlas» und feierte ihren 55. Geburtstag im Juli – ohne Affleck – in den Hamptons nahe New York, wie US-Medien berichteten. Der Schauspieler und Regisseur drehte unterdessen in Kalifornien. Die gemeinsame Luxusvilla in Beverly Hills stehe zum Verkauf, Affleck habe sich ein eigenes Haus gekauft, brachte die Zeitschrift «People» im Juli in Erfahrung.

Die Trennung wirft nun weitere Fragen auf. Hat das Paar einen Ehevertrag abgeschlossen? Wie teilen sie ihr Millionenvermögen auf? Zumindest wird es keinen Sorgerechtsstreit geben. Gemeinsame Kinder hat die «Bennifer»-Lovestory nicht hervorgebracht.