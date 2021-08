„Bad Habits“ von Ed Sheeran ist Sommerhit 2021

Baden-Baden (dpa). Der Dance-Pop-Song „Bad Habits“ des britischen Superstars Ed Sheeran (30) ist zu Deutschlands Sommerhit 2021 gekürt worden. Das teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment am Donnerstag mit.

„Kein Lied war in den vergangenen Wochen hierzulande erfolgreicher als der energiegeladene Ohrwurm, der bislang vier Mal die Offiziellen Deutschen Single-Charts angeführt hat“, hieß es. Auch in Australien, Großbritannien, Kanada, Österreich und anderen Ländern stand der Song demnach bereits ganz oben in den Charts.

„Bad Habits“ (auf Deutsch etwa: Schlechte Angewohnheiten) bringe „den diesjährigen, wechselhaften Sommer exakt auf den Punkt“, so GfK Entertainment. In einer Zeit, „in der viele ihre Angewohnheiten selbst hinterfragen – oder vielleicht auch wieder bewusst ausleben möchten – kommt das Lied anscheinend gerade richtig“. Im vergangenen Jahr hatten Jawsh 685 & Jason Derulo mit „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ den Sommerhit gelandet.

© dpa-infocom, dpa:210826-99-972067/2