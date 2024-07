Amira Pocher und Christian Düren kommen zur Show des Labels Marc Cain in die Kolonnaden mit Triumphtor am Neuen Palais. Sie zeigen sich erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die Modenschau ist Teil der Berlin Fashion Week. (zu dpa: «Amira Pocher zeigt sich zum ersten Mal mit neuem Freund»)

Amira Pocher und Christian Düren kommen zur Show des Labels Marc Cain in die Kolonnaden mit Triumphtor am Neuen Palais. Sie zeigen sich erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die Modenschau ist Teil der Berlin Fashion Week. (zu dpa: «Amira Pocher zeigt sich zum ersten Mal mit neuem Freund») Foto: Jens Kalaene/DPA

Potsdam (dpa). Moderatorin Amira Pocher hat sich zum ersten Mal mit ihrem Partner Christian Düren in der Öffentlichkeit gezeigt. «Tatsächlich ist es jetzt mal so eine Erleichterung, dieses Versteckspiel auch nicht mehr so aufrechterhalten zu müssen», sagte die 31-Jährige am Dienstag am Rande einer Modenschau von Marc Cain in Potsdam. Der Zeitpunkt habe sich einfach angeboten.

«Es war die richtige Entscheidung, ganz klar. Erst mal im Stillen und in Ruhe hinter verschlossenen Türen genießen und dann selber entscheiden, wann man damit rausgeht», sagte Pocher weiter. Bereits Anfang des Jahres waren Gerüchte über eine Beziehung mit Moderator Düren aufgekommen. Amira Pocher und Comedian Oliver Pocher hatten Ende August ihre Trennung bekanntgegeben. Sie waren seit 2016 ein Paar, seit 2019 verheiratet.



Die Fashion Show von Marc Cain am Dienstagabend war Teil der Berliner Modewoche, die noch bis Donnerstag läuft.

