Berlin

Französische Band

Air: «Keine Mittelklasse mehr in der Musikindustrie»

Von dpa

i Schon beim Betreten der Bühne im Theater des Westens ernteten die Musiker tosenden Applaus. Foto: Gerald Matzka/dpa

Das französische Elektro-Pop-Duo Air plant einen Re-Release ihres erfolgreichen Debüts «Moon Safari». Während ihrer Konzerte in Berlin verraten sie, was sich in den letzten Jahren geändert hat.