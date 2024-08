Sänger Steven Tyler von Aerosmith tritt in der ersten Nacht der "Peace Out: The Farewell Tour" auf. Die Band gab am 02.08.2024 bekannt, dass Tylers Stimme durch eine Stimmbandverletzung im vergangenen Jahr dauerhaft geschädigt ist und die Band nicht mehr auf Tournee gehen wird. (zu dpa: «Aerosmith macht Schluss mit Tourneen») Foto: Amy Harris/DPA