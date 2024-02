90.000 Tickets für Rock am Ring und Rock im Park verkauft

Festivalfans zählen schon die Tage: In vier Monaten kann bei Rock am Ring und Rock im Park gefeiert werden. Die Veranstalter zeigen sich mit der Nachfrage zufrieden.

ARCHIV – Die Foo Fighters spielen beim Abschluss des Open-Air-Festivals Rock im Park auf der Utopia Stage. Foto: Daniel Vogl/dpa

Nürburg (dpa) – Rund vier Monate vor dem Start der Festivals Rock am Ring und Rock im Park sind mehr als 90.000 Tickets verkauft worden. «Die Nachfrage nach Tickets ist stark und die Vorfreude der Fans riesig», teilte Festivalveranstalter Matt Schwarz mit. Einzelne Campingkategorien seien zudem bald ausverkauft.

Wie viele Tickets dieses Jahr noch verkauft werden können, sei noch nicht klar. «Wir sind in der Lage, Kapazitäten flexibel den Bedürfnissen anzupassen», teilen die Veranstalter mit. Vergangenes Jahr hatten rund 150.000 Besucher und Besucherinnen auf den beiden Festivals in der Eifel und in Nürnberg gefeiert.

Bei Rock am Ring und Rock im Park stehen vom 7. bis zum 9. Juni rund 70 Künstlerinnen und Künstler auf dem Programm. Zum Line-Up gehören dieses Jahr etwa Die Ärzte, Green Day, Kraftklub und die italienische Band Måneskin.

