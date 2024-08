10 Jahre «Die Höhle der Löwen»: Judith Williams kehrt zurück

Anzeige

Köln (dpa). Die Investoren-Show «Die Höhle der Löwen» auf Vox wird zehn Jahre alt – und erhält zum Jubiläum ein besonders prominentes Investoren-Aufgebot. In der Sendung stellen Firmengründer und Erfinder ihre Ideen vor und werben bei prominenten Investoren um Risikokapital und Geschäftsbeteiligung.

Judith Williams nach Pause wieder dabei

Wieder dabei nach einem Jahr Pause ist Judith Williams, Beauty-Expertin und Löwin der ersten Stunde, wie Vox mitteilte. «Zum festen Löwenrudel der Jubiläumsstaffel gehören außerdem Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Handelsprofi Ralf Dümmel, Konzernchef Nils Glagau, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Meinungsmacherin Tijen Onaran und Food-Experte Tillman Schulz.» Moderator der Show ist schon seit dem Start Amiaz Habtu.

Die Jubiläumsstaffel mit acht neuen Folgen beginnt am 2. September um 20.15 Uhr bei Vox und auf RTL+. «Nostalgisch wird es in der Jubiläums-Folge am 23. September. Die beiden „Ur-Löwen“ Jochen Schweizer und Frank Thelen kehren einmalig zurück ins Rudel und haben viel zu erzählen», so der Sender.

TV-Format als «Spiegel der Gesellschaft»

«„Die Höhle der Löwen“ ist immer ein Spiegel der Gesellschaft», sagte die zuständige Vox-Managerin Katja Rieger. «Wir zeigen Produkte, die gerade en vogue sind – sei es im Food- oder Beauty-Bereich. In den letzten Jahren sind die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel, gesunde Ernährung, soziale Verantwortung und mentale Gesundheit immer mehr in den Fokus gerutscht.»

Seit dem 19. August 2014 läuft «Die Höhle der Löwen» bei Vox. Im Jahr 2001 wurde das Original in Japan entwickelt und lief dort nur drei Staffeln lang. Sony Pictures International vertreibt das Format als Show-Idee «Dragons' Den» aktuell in 31 Ländern.

Rund 18.000 Gründerinnen und Gründer haben sich in den zehn Jahren beworben, so Vox. «772 Pitches wurden ausgestrahlt. Dabei kamen 418 Deals zustande.» 16 Jahre alt war die jüngste Gründerin: Valeria Weingardt präsentierte in Staffel 15 die Mund- und Hautpflege «Betula Natura». 88 Jahre alt war der älteste Gründer: Albrecht Schnitzer zeigte in Staffel 14 ein Laufrad für Senioren.

Mit der Soße kamen die Tränen

Die kuriosesten Lebensmittel, die die Löwen in zehn Jahren probiert haben, waren ein Insektenburger (Bug Foundation, Staffel 5), scharfe Soße, bei der Investor Vural Öger die Tränen in die Augen schossen (Mexican Tears, Staffel 1), Algenlimonade (Helga, Staffel 4) sowie eine abführende grüne Pflaume (Laxplum, Louie's grüne Pflaume, Staffel 11).

32.000 Euro hat das teuerste Produkt gekostet, das je in der Höhle vorgestellt wurde: das Elektro-Motorrad von «Novus» (Staffel 10).