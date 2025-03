Lissabon (dpa) – Superstar Cristiano Ronaldo ist mit Portugal ins Finalturnier der Nations League eingezogen und wird dort nun die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fordern. Nach der 0:1-Niederlage im ersten Duell setzten sich die Portugiesen im Viertelfinal-Rückspiel gegen Dänemark nach Verlängerung mit 5:2 (4:2, 3:2, 1:0) durch.

Gonçalo Ramos (115. Minute), Francisco Trincão (86./91.), Ronaldo (72.) und Dänemarks Joachim Andersen per Eigentor (38.) machten in Lissabon die Tore für die Gastgeber. Die dänischen Treffer erzielten Eintracht Frankfurts Rasmus Kristensen (56.) und Christian Eriksen (76.). Nach der regulären Spielzeit hatte es 3:2 (1:0) für Portugal gestanden.

Ronaldo und Co. treffen am 4. Juni in der Münchner Allianz Arena auf Deutschland, das sich gegen Italien durchgesetzt hatte. Das Finale findet am 8. Juni ebenfalls in München statt, das Spiel um Platz drei am gleichen Tag in Stuttgart.