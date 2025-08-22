In Ostwestfalen und im Sauerland tragen die Radprofis die zweite Etappe der Deutschland Tour aus. In Arnsberg jubelt ein Ecuadorianer. Der deutsche Star im Feld sorgt für einen Schreckmoment.

Arnsberg (dpa) – Radprofi Jhonathan Narváez hat die zweite Etappe der Deutschland Tour gewonnen. Nach den anspruchsvollen 190,3 Kilometern zwischen Herford und Arnsberg auf der zweiten Etappe siegte der Ecuadorianer im Sprint hauchdünn vor dem US-Amerikaner Riley Sheehan und dem Norweger Sören Waerenskjold. Bester deutscher Profi wurde der Sprinter Marius Mayrhofer als Vierter.

Lipowitz kommt von Straße ab

Knapp 15 Kilometer vor dem Ziel kam der deutsche Senkrechtstarter und Tour-de-France-Dritte Florian Lipowitz von der Straße ab und prallte gegen einen Kasten am Straßenrand. Lipowitz konnte aber weitermachen. Bei dem Vorfall kam auch der deutsche Straßenrad-Meister Georg Zimmermann zu Fall. Schon zu Beginn des Rennens war der Augsburger in einen Sturz verwickelt.

Der Norweger Waerenskjold übernahm das Blaue Trikot des Gesamtführenden. Zuvor hatte Danny van Poppel – Teamkollege von Lipowitz – das Trikot getragen. Sieben Sekunden hinter Waerenskjold lauert Tagessieger Narváez.

Die fünftägige Rundfahrt endet am Sonntag in Magdeburg. Am Tag zuvor warten auf die Profis auf der dritten Etappe zwischen Arnsberg und Kassel 175,7 Kilometer im Stile eines Klassikers.